Ein Forscherteam um Shiladitya Sengupta vom Brigham and Women’s Hospital in Boston hat zusammen mit dem Leibniz-Institut für Immuntherapie in Regensburg nun eine Methode entwickelt, wie die T-Zellen mit zusätzlichen Mitochondrien ausgestattet werden können. Sie kultivieren T-Zellen zusammen mit Zellen des Knochenmarks, die ihre Mitochondrien teilweise an die T-Zellen übertrugen. Die Forscher nannten diese T-Zellen dann "Mito+".