Das Reparaturprotein reguliert sogenannte Checkpoints in der Zelle. Die kann man sich wie Prüfungsroutinen vorstellen, die testen, ob die Zelle intakt ist. Werden dabei Fehler erkannt, etwa durch beschädigte DNA, wird das Zellwachstum angehalten. ATR ist demnach entscheidend dafür, dass sich kranke Zellen nicht weiter vermehren. Gibt es durch Genfehler in dem Protein selbst angeborene Defekte, kann das zu Kleinwüchsigkeit, geistigen Behinderungen oder schnellerer Alterung führen.



Wie die Jenaer Forscher jetzt zeigen, wirkt dieser Mechanismus auch bei Mitochondrien. ATR beeinflusst demnach den Prozess PINK1, der beschädigte Mitochondrien zur Selbstauflösung drängt. Ist ATR beschädigt, laufen defekte Mitochondrien weiter, was wiederum einen Einfluss auf Demenz oder schnellere Alterung haben könnte. Die Wissenschaftler erhoffen sich neue Ansätze für die Therapieentwicklung.