In den meisten Fällen klingen die Symptome der postakuten Erkrankung innerhalb eines Jahres ab. In manchen Fällen allerdings halten die gesundheitlichen Probleme dauerhaft an, beobachtet der Klinikdirektor Andreas Stallmach: "Bei diesen Patientinnen und Patienten hat sich ein chronisches Krankheitsbild entwickelt; unsere therapeutischen Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Hier besteht ein großer Bedarf an einer verbesserten Versorgung."