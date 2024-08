Es sind zwar "nur" Untersuchungen an den Gehirnen von Mäusen gewesen, aber die Wissenschaftler um Flavio Donato vom Biozentrum der Uni Basel (Schweiz) sind überzeugt, dass die Erinnerungsbildung beim Menschen genauso oder zumindest sehr ähnlich funktioniert. Demnach wird ein einziges Ereignis parallel in mindestens drei verschiedenen Gruppen von Neuronen im Hippocampus gespeichert. Diese Neuronengruppen unterscheiden sich in ihrem Alter. Die ältesten wurden schon recht früh in der embryonalen Entwicklung gebildet, die jüngsten deutlich später. Und je nachdem, wie alt die Neuronen sind, unterscheiden sich die Erinnerungskopien.

Neuronen, die früh in der Entwicklung entstehen, speichern ein Ereignis langfristig. Ihre Gedächtniskopie ist anfangs so schwach, dass sie nicht vom Gehirn abgerufen werden kann. Im Laufe der Zeit wird die gespeicherte Erinnerung jedoch immer stärker. Auch beim Menschen würde das Gehirn erst nach einiger Zeit auf diese Kopie zugreifen können. Im Gegensatz dazu ist die Gedächtniskopie desselben Ereignisses, die von den spät entwickelten Neuronen erstellt wird, anfangs sehr stark, verblasst aber mit der Zeit, so dass das Gehirn auf diese Kopie nach längerer Zeit nicht mehr zugreifen kann. Bei einer dritten Gruppe von Neuronen, die zeitlich zwischen den frühen und späten Neuronen gebildet werden, ist die angelegte Kopie fast gleichbleibend stabil.

Drei Kopien, die Eriunnerungen unterschiedlich speichern

Die drei unterschiedlichen Erinnerungskopien unterscheiden sich also vor allem darin, wie leicht sie sich verändern lassen und an neue Erfahrungen der Umwelt angepasst werden können. Erinnerungen, die von den späten Neuronen nur kurz gespeichert werden, sind sehr formbar und können umgeschrieben werden. Wenn wir kurz nach einem Erlebnis wieder daran denken, werden die späten Neuronen aktiv und integrieren neue Informationen in die ursprüngliche Erinnerung. Wenn wir uns hingegen erst nach langer Zeit an dieses Ereignis erinnern, rufen die frühen Neuronen ihre Erinnerungskopie hervor, die dann aber kaum noch veränderbar ist.