Unter den Autorinnen und Autoren befinden sich auch Michael Bauer und Andrea Pfennig von der TU Dresden, die am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in der sächsischen Landeshauptstadt zu affektiven Störungen forschen. Gemeinsam mit dem internationalen Team haben sie 231 neue Hirnregionen identifiziert, in denen genetische Varianten das Risiko für bipolare Störungen erhöhen. In den ausgemachten Regionen stehen 36 konkrete Gene in Verdacht, für bipolare Störungen von Bedeutung zu sein.