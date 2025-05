Aber wie viel Natrium ist gut? Der normale Natriumgehalt im Blut liegt bei Erwachsenen zwischen 135 und 145 Millimol pro Liter (mmol/l), heißt es z.B. bei der AOK . Und das ist ein Problem, so die Forscher in Israel. Denn bereits in diesem Bereich steigt das Risiko für Herzkreislauferkrankungen sichtbar an, so die Auswertung ihrer Daten:

Diese Assoziationen blieben laut den Forschenden auch nach Anpassung an Alter, Geschlecht, BMI, Blutdruck, Rauchen und Kaliumspiegel stark. Aber was bedeutet das für Betroffene? Ein einfacher Bluttest könnte der Anfang sein, so Jonathan Rabinowitz , der Hauptautor der Studie und Professor von der Weisfeld School of Social Work an der Bar-Ilan-Universität. Er könnte "Menschen identifizieren, die von grundlegenden Anpassungen des Lebensstils profitieren könnten – wie mehr Wasser zu trinken, was den Natriumspiegel senkt."