"Die in dieser Studie untersuchten Risikofaktoren sind nicht nur häufig, sondern auch einfach zu diagnostizieren und effektiv und mit verhältnismäßig geringem Aufwand zu behandeln", erklärt Stephan Baldus von der Uniklinik Köln. "In Deutschland wird eine auf Prävention fokussierte Gesundheitsversorgung bisher aber nur ungenügend umgesetzt." In anderen Ländern wie etwa in Großbritannien sei man da schon deutlich weiter, so der Kardiologe. Schon seit 2009 gebe es hier den "NHS Health Check" zur Früherkennung. "Und es gibt Hinweise für eine Prognoseverbesserung der Teilnehmer dieser Präventionsmaßnahme", so Baldus.

Bluthochdruck ist exzellent behandelbar, Rauch-Stopp ist machbar, diagnostizierter Diabetes, eine diagnostizierte Hypercholesterinämie und Übergewicht sind behandelbar. Prof. Dr. Andreas Zeiher, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Die Münsteraner Kardiologin Gebauer spricht noch einen Punkt an, bei dem es in der deutschen Politik bisher wenig Bewegung gab: "Nicht zuletzt, und das gilt auch für globale Anstrengungen, ist eine Regulierung von krankmachenden Zusätzen wie Zucker, Salz und gesättigten Fetten in industriell gefertigten Nahrungsmitteln vonnöten." Auch sie verweist hier auf Großbritannien, das bereits eine Zuckersteuer eingeführt hat. Dadurch sei der Zuckeranteil bei industriell hergestellten Lebensmitteln deutlich gesunken. "Damit ließe sich die Pandemie der kardiovaskulären Risikofaktoren adressieren, wenngleich auch dem Einzelnen eine Eigenverantwortung zukommt", so Gebauer.

Kommt die nationale Herz-Kreislauf-Strategie?