Fitness Sportliche Männer sterben seltener an Krankheiten – und bei Unfällen

Die Studie von Forschenden der Universität Uppsala in Schweden wirft ein neues Licht auf den Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und Sterblichkeit. "Das deutet darauf hin, dass sich Menschen mit hoher und niedriger Fitness in anderen wichtigen Punkten unterscheiden könnten, was in früheren Studien nicht vollständig berücksichtigt wurde", sagt Marcel Ballin, Epidemiologe und Hauptautor der Studie. Die Folge: Möglicherweise waren die in früheren Studien beobachteten Zusammenhänge irreführend.