Dennoch konnte in allen Tampontypen Metall nachgewiesen werden. In nicht-organischen Tampons war die Bleikonzentration höher, in organischen dagegen Arsen. Wie die Verunreinigungen entstehen, konnten die Wissenschaftler nicht zeigen, doch es sei belegt, dass sie mit einem erhöhten Risiko für Demenz, Unfruchtbarkeit, Diabetes und Krebs einhergingen. Auch wenn bisher nicht gänzlich geklärt ist, wie und ob sie durch Tampons in den Körper gelangen. Dennoch sagte Shearston: "Ich hoffe wirklich, dass die Hersteller verpflichtet werden, ihre Produkte auf Metalle zu testen, insbesondere auf toxische Metalle." Die Forscherin hofft auf eine gesellschaftliche Debatte: "Es wäre spannend zu sehen, wie die Öffentlichkeit dies fordert oder eine bessere Kennzeichnung von Tampons und anderen Menstruationsprodukten verlangt."