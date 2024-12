Das Forschungsteam hat für die Untersuchung verschiedene Mäuse mit Glyphosat in Kontakt gebracht. Einige der Tiere trugen dabei die genetischen Voraussetzungen für Alzheimer. Hier konnte das Team beobachten, dass sich durch das Pestizid verstärkt die sogenannten Plaques und Tau-Verwicklungen bilden, die klassischen diagnostischen Marker der Alzheimer-Krankheit. Sie stören die neuronale Funktion und stehen in direktem Zusammenhang mit Gedächtnisverlust und kognitivem Abbau. Auch nach einer sechsmonatigen Erholungsphase wurde das Glyphosat-Abbauprodukt Aminomethylphosphonsäure in den Mäusen nachgewiesen, welches im Verdacht steht, die Alzheimer-Symptomatik zu befördern und Krebs auszulösen.

Glyphosat ist eines der weltweit am meisten genutzten Pflanzengifte und wird insbesondere in der Landwirtschaft eingesetzt. Zahlreiche Menschen sind ihm tagtäglich ausgesetzt und die Untersuchungsergebnisse legten nun nahe, so die Forschenden, dass die Einnahme von Glyphosatrückständen auf mit dem Mittel besprühten Lebensmitteln möglicherweise ein Gesundheitsrisiko darstellt. Nach einer Diskussion um ein Verbot von Glyphosat in der Europäischen Union, bei der sich die Mitgliedsstaaten nicht einigen konnten, hatte die Kommission im November 2023 entschieden, die Nutzung von Glyphosat für weitere zehn Jahre bis 2033 zu genehmigen. In Deutschland ist der Einsatz beschränkt und grundsätzlich unter anderem in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie in Haus- und Kleingärten untersagt.