Die Grippewelle beginnt offiziell erst, wenn zwei Wochen hintereinander in 20 Prozent aller untersuchten Patientenproben Influenzaviren nachgewiesen werden. Das wird in einer der kommenden Wochen passieren. Auch ist die Zahl der neuen Ansteckungen gerade insgesamt noch niedrig, bedingt durch die Weihnachtsurlaube, die jedes Jahr eine kleine Auszeit in der Erkältungsphase bedeuten. In der ersten Januarwoche haben sich demnach etwa 5,3 Millionen Menschen in Deutschland eine neue Atemwegsinfektion zugezogen, deutlich weniger als noch vor Weihnachten. Klar ist aber auch: Spätestens Mitte Januar wird wieder genießt und gehustet, wie vor dem Fest.