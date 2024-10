In der Woche bis zum 6. Oktober steckten sich demnach etwa 8,7 Prozent der Menschen in Deutschland mit einer neuen Atemwegserkrankung an. Das entspricht etwa 7,3 Millionen Infektionen. Laut dem Influenza-Wochenbericht wuchs die Zahl neuer Erkrankungen vor allem in der Gruppe der Erwachsenen von 35 bis 59 Jahren. Bei den Schulkindern gingen die Ansteckungen dagegen zurück, wahrscheinlich bedingt durch die vielerorts begonnenen Herbstferien.