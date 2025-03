Ein leichter Rückgang bei den akuten Infektionen mit Influenza, dafür eine leichte Zunahme bei den Ansteckungen mit Erkältungscorona und anderen saisonalen Atemwegsviren: Laut aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts sind Grippe- und Erkältungswelle weiterhin voll in Fahrt. In der Woche bis zum zweiten März erkrankten demnach rund 6,9 Millionen Menschen in Deutschland an einem Atemwegsinfekt. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz vom 8.100.