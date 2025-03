Die Temperaturen steigen, der Frühling nähert sich und damit kommt auch die Schnupfen- und Grippesaison an ihr Ende. Laut aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts steckten sich in der Woche bis zum 16. März rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Atemwegsvirus an, das sind rund 800.000 weniger als in der Vorwoche. Die 7-Tage-Inzidenz für allgemeine Atemwegserkrankungen sank damit auf 6.400.