Die Grippe- und Erkältungssaison steuert auf ihr Ende zu. Das teilt das Robert Koch-Institut in seinem aktuellen Wochenbericht mit. Demnach steckten sich in der Woche bis zum 6. April zwar 5,2 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Atemwegsvirus neu an. Das sind in etwa so viele Fälle wie in den Wochen zuvor. Allerdings dominieren nun laut den Laboruntersuchungen wieder harmlose Schnupfen- und Erkältungsviren. Die Zahl der Patienten, die wegen schwerer Infektionen in Kliniken behandelt werden mussten, ging ebenfalls weiter zurück.