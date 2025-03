Die Zahl der neuen Ansteckungen mit Influenzaviren ist in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Wie aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, wurden in der Woche bis zum 9. März insgesamt rund 26.000 laborbestätigte Infektionen mit Grippe gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von etwa 15.000 Fällen in einer Woche. Neben den wärmer werdenden Temperaturen könnten dabei auch die Winterferien in mehreren Bundesländern eine Rolle gespielt haben, die die Weitergabe der Viren in den Schulen für eine kurze Zeit unterbrochen haben.