In den Krankenhäusern müssen aktuell zwar mehr Patienten wegen schwerer Atemwegsinfektionen behandelt werden, als in den Jahren vor der Pandemie. Die Belastung der Kliniken liegt aber deutlich unter den Werten der vergangenen Jahre. Entscheidend dürfte dafür sein, dass Sars-CoV-2 in diesem Herbst und Winter bislang nur eine Nebenrolle spielt. Die offiziell gezählten Ansteckungen sind bereits seit Dezember rückläufig und liegen derzeit mit einem Anteil von einem Prozent an den Ergebnissen der Stichprobe weit hinter den meisten anderen registrierten Erregern.