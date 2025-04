In der medizinischen Forschung sind sogenannte virale Vektoren bereits seit einigen Jahren etabliert. Forscher verändern dazu bestimmte Erkältungserreger wie Adenoviren im Labor. Den Viren werden die genetischen Fähigkeiten entzogen, sich in Wirten vermehren zu können. So verlieren sie auch ihre krankmachenden Eigenschaften. Dann fügen die Forscher bestimmte Gene oder Genwerkzeuge wie die Genschere Crispr/CAS-9 hinzu, die den Menschen helfen sollen. Die veränderten Viren funktionieren dann wie eine Fähre, die die gewünschten Gene an die richtigen Stellen im Körper bringen.

In Leipzig haben sich diese Woche Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Immunologie und Zelltherapie getroffen zum AAV-Meeting. AAV steht für "Adeno assoziierte Viren", ein Typ von viralen Vektoren, der aktuell erforscht wird. Ulrike Köhl ist Professorin am Institut für Klinische Immunologie Leipzig und Direktorin am Fraunhofer IZI und kennt den Stand der Forschung.

Wo steht die Technologie aktuell? Wie häufig werden damit schon neue Medikamente hergestellt?

Ulrike Köhl: Es gibt drei Einsatzmöglichkeiten für Adeno assoziierte Virustherapien (AAV) in der Medizin. Die Erste sind Impfstoffe, wo mittels der Vektorviren in gesunden Menschen das Immunsystem aktiviert wird, um diese vor Infektionen zu schützen. Bei der zweiten Einsatzmöglichkeit dienen AAV als kritischer Ausgangsstoff oder einfach gesagt als Werkzeug zur Herstellung lebender Medikamente, zum Beispiel zur Behandlung diverser Krebserkrankungen. Dabei entnimmt man Immunzellen von einem Patienten, die sogenannten T-Zellen. Die werden außerhalb des Körpers genetisch verändert, unter anderem mithilfe solcher Adeno-assoziierter viraler Vektoren. Diese Viren liefern den T-Zellen eine Art Schlüssel zum Schloss der Krebszellen, einen sogenannten Chimären Antigen Rezeptor. Daher der Name: CAR-T-Zellen. Werden sie dann in den Körper zurückgegeben, können sie an die Krebszellen binden und sie zerstören.

Und was ist dritte Weg?