Die aktuell vorliegenden Daten zum zweiten Berliner Patienten werden am 24. Juli auf der Welt-Aids-Konferenz in München unter dem Titel "The next Berlin patient: sustained HIV remission surpassing five years without antiretroviral therapy after heterozygous CCR5 WT/Δ32 allogeneic hematopoietic stem cell transplantation" vorgestellt. Die Daten sind noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet worden, eine Publikation in einem Fachjournal ist der Charité zufolge geplant.