In allen anderen Fällen bedeutet eine Infektion mit HIV aber eine lebenslange Virenlast im Körper. Oder noch einfacher gesagt: Wer HIV hat, wird es immer haben. Vor allem in den 80er-Jahren glich diese Diagnose auch in der westlichen Welt einem Todesurteil. 1981 wurde Aids erstmals in den USA als eigenständige Krankheit anerkannt – von da an intensivierte sich auch die Forschung an Medikamenten.