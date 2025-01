Wer das Pech hat, an einer Krankheit zu leiden, die weniger als fünf von 10.000 Menschen betrifft, der wartet oft vergeblich auf eine Diagnose oder Therapie. Solche seltenen Erkrankungen haben laut einer neuen Studie der Universitäten Radbloud (Niederlande), Tübingen (Deutschland) und Barcelona (Spanien) in 70 Prozent aller Fälle eine genetische Ursache, die in der Regel schwer zu identifizieren ist. Bei über 500 Patienten aus Europa ist das jetzt aber gelungen.