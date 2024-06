Der Hypothalamus – also jener Teil des menschlichen Zwischenhirns, der das vegetative Nervensystem steuert – spielt auch eine Schlüsselrolle dabei, wie unser Gehirn zwischen den Überlebensverhalten Jagd oder Flucht wechselt und diese koordiniert. Das haben Forscher des California Institute of Technology in den USA mit Hilfe der fMRT-Scans (funktionelle Magnetresonanztomographie) von Menschen herausgefunden, die über vier Stunden mit einem Jagd- und Flucht-Überlebensspiel beschäftigt waren.