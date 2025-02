"Unser medizinisches Versorgungssystem erlebt derzeit eine massive Grippewelle mit Schwerpunkt auf Klein- und Schulkinder, parallel eine abgeschwächte RSV-Welle", bilanziert Markus Rose, Kinderlungenarzt & Infektiologe am Olgahospital im Klinikum Stuttgart – dem größten Krankenhaus für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Es sei seit Jahren bekannt, dass Kinder in den ersten fünf Lebensjahren nicht nur die Haupt-Krankheitslast für Influenza trügen, sondern auch die wichtigsten Überträger auf andere Altersgruppen seien. "Daher wird in vielen Ländern und auch seitens der Weltgesundheitsorganisation für alle Kinder dieser Altersgruppe eine Schutzimpfung gegen Influenza empfohlen." In Deutschland dagegen sei die Kinder-Grippeschutzimpfung dagegen ein Stiefkind, selbst unter chronisch Kranken seien die Durchimpfungsraten kritisch niedrig, so Rose.