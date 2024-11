Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte bereits im vergangenen Herbst empfohlen, statt des Vierfach- einen Dreifach-Impfstoff gegen Influenza zu verwenden. In diesem Sommer zog auch die Ständige Impfkommission (Stiko) nach und passte ihre Empfehlung für die Grippe-Impfung der Saison 2024/2025 an. Der aktuelle Impfstoff bietet Schutz gegen nur drei statt vier Influenza-Virusstämme. Dabei handelt es sich nicht um eine Sparmaßnahme, sondern eine Reaktion auf die Entwicklung während der Corona-Pandemie. "Wir haben einen Grippestamm komplett ausgerottet", sagt Carsten Watzl von der TU Dortmund. "Das zeigt sehr eindrücklich, wie effektiv die Maßnahmen waren."

Seit 2020 habe es nur wenige Nachweise von Ansteckungen mit dem Grippestamm B/Yamagata gegeben, so begründete bereits die WHO ihre Entscheidung. Im August 2024 bestätigten Forscher mit einer Veröffentlichung im Fachmagazin The Lancet "einen erheblichen und fortschreitenden Rückgang bei der Zahl der Nachweise des Influenzavirus B/Yamagata" im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie. Ob dieser Stamm ganz ausgestorben ist, konnte noch nicht geklärt werden, das schnelle globale Verschwinden einer Influenza-B-Viruslinie sei jedoch beispiellos, so die Forscher.