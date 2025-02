Die aktuelle Grippewelle hat Ihren Höchststand erreicht. Das geht aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. So ist die Zahl der gemeldeten Fälle in der Woche vom 10. bis zum 16. Februar im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil geblieben. Das bedeutet aber auch: Das Niveau an Krankheitsfällen ist nach wie vor hoch. Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden derzeit an einer akuten Atemwegsinfektion, viele davon haben eine Grippe.