Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Kinder in der Altersgruppe bis 14 Jahren betroffen waren, nahmen die Werte in der vergangenen Woche vor allem bei den Erwachsenen zu – und zwar in allen Altersgruppen. Schulkinder seien dennoch weiterhin überdurchschnittlich stark betroffen. Laut Wochenbericht ist die Zahl der schweren Grippe-Erkrankungen, die in Kliniken behandelt werden, derzeit dreimal so hoch wie in den Vorjahren.