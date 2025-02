Auch insgesamt erreichte die Zahl der Atemwegserkrankungen in der aktuellen Erkältungs- und Grippesaison einen Spitzenwert. Laut RKI zogen sich in der vergangenen Woche etwa acht Millionen Menschen in Deutschland eine neue Infektion zu. Das entspricht einer Inzidenz von etwa 9.500 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche.

Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Kinder in der Altersgruppe bis 14 Jahren betroffen waren, nahmen die Werte in der vergangenen Woche vor allem bei den Erwachsenen zu – und zwar in allen Altersgruppen. Schulkinder seien dennoch weiterhin überdurchschnittlich stark betroffen. Laut Wochenbericht ist die Zahl der schweren Grippe-Erkrankungen, die in Kliniken behandelt werden, derzeit dreimal so hoch wie in den Vorjahren.