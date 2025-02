Die Grippewelle hält an: Vergangene Woche haben sich etwa 7,9 Millionen Menschen in Deutschland eine neue akute Atemwegsinfektion zugezogen. Vor allem unter Schulkindern gebe es ungewöhnlich viele Krankheitsfälle, teilt der aktuelle Wochenbericht des Robert Koch-Instituts mit. Bei ihnen und bei den 35- bis 59-jährigen Erwachsenen – also vor allem den Eltern – nahm die Zahl neuer Erkrankungen im Vergleich zur Vorwoche zu. In allen anderen Altersgruppen seien die Ansteckungen leicht gesunken. Die Zahlen gelten für die Woche vom 3. bis zum 9. Februar und basieren auf Hochrechnungen.