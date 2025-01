Da in beiden Wochen mehr als jede fünfte positive Patientenprobe Influenzaviren enthielt, ist laut dem RKI jetzt auch das Kriterium für den Beginn der Grippewelle gegeben. Laut dem aktuellen Wochenbericht zirkulieren in dieser Saison primär die Typen Influenza A(H1NA)pdmo9 und B. Sie waren in 29 Prozent der positiven Proben aus dem Stichprobensystem Sentinel enthalten. Laut Laboruntersuchungen werden beide Stämme gut von den verwendeten Impfstoffen in diesem Jahr abgedeckt.