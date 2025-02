Die aktuelle Grippewelle könnte ihren Höhepunkt überschritten haben, ist aber noch keineswegs zu Ende. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. So ist die Zahl der gemeldeten Fälle in der Woche vom 17. bis zum 23. Februar im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken. Dennoch ist das Niveau an Krankheitsfällen nach wie vor hoch. Wie in den Vorwochen dominiere die starke Zirkulation von Influenzaviren das gesamte Geschehen bei den Atemwegserkrankungen, schreibt das RKI im aktuellen Wochenbericht.