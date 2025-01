Die Forschenden um die Kardiologin Viviany Taqueti untersuchten neben der Funktionsfähigkeit des Herzens auch die Körperzusammensetzung der Patienten, indem sie die Menge und Lage von Fett und Muskeln in einem Teil ihres Rumpfes maßen. Sechs Jahre lang wurden die Studienteilnehmer untersucht und es wurde aufgezeichnet, ob sie wegen eines Infarkts oder Herzversagens ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder sogar starben. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass ein höherer Fettanteil in der Muskulatur mit einem erhöhten Risiko einer Schädigung von winzigen Blutgefäßen, die das Herz versorgen (CMD), einherging und somit zu erhöhter Wahrscheinlichkeit führte, zu sterben oder wegen einer Herzerkrankung ins Krankenhaus zu kommen.

Je höherem Prozentpunkt Fettmuskelanteil stieg das Risiko für eine CMD um zwei, für eine spätere schwere Herzerkrankung gar um sieben Prozent. Und das gänzlich unabhängig von anderen bekannten Risikofaktoren wie etwa dem BMI. Unter der Haut gespeichertes (subkutanes) Fett erhöhte die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung nicht. Taqueti liefert eine mögliche Erklärung: "Im Vergleich zum subkutanen Fett trägt das in den Muskeln gespeicherte Fett möglicherweise zu Entzündungen und einem veränderten Glukosestoffwechsel bei, der zu Insulinresistenz und metabolischem Syndrom führt. Diese chronischen Störungen können wiederum zu Schäden an den Blutgefäßen, einschließlich derjenigen, die das Herz versorgen, und am Herzmuskel selbst führen."