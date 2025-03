Das winzige Endoskop könnte die Hirnforschung revolutionieren. Entwickelt hat es ein internationales Team um Tomás Čižmár vom Jenaer Leibniz-Institut für Photonische Technologien (IPHT). Man könne damit sehen, wie aktiv Nervenzellen sind und wie sie miteinander kommunizieren, sagt Čižmár. "Dann können wir auch darstellen, wie das Blut in unterschiedlichen Teilen des Gehirns fließt, wie sich die Geschwindigkeit des Blutes ändert, wie viel Sauerstoff transportiert wird und viele andere interessante Dinge."

Das Jenaer Team forscht schon seit Jahren an möglichst dünnen Endoskopen. Das nun vorliegende Gerät leitet Licht mit Hilfe von Spiegeln extrem kontrolliert durch eine hauchdünne Glasfaser. Das Licht wird dadurch am Ende auf einen Punkt fokussiert. Dadurch arbeitet die Glasfaser wie eine Linse und kann tief ins Gehirn schauen. Am Jenaer Institut für Photonische Technologien werden zwar keine Tierversuche durchgeführt. Aber Partnerinstitute haben das Potenzial des Endoskops schon an betäubten lebenden Mäusen gezeigt.

Hirnforscher bekommen damit ganz neue Möglichkeiten an die Hand. "Sie wollen wissen, wie das Gehirn generell arbeitet, auch was passiert, wenn Sachen nicht mehr funktionieren. Wie beispielsweise Alzheimer, Parkinson oder Autismus entstehen", sagt Čižmár. "All diese Fragen haben ihre Antwort darin, wie Zellen arbeiten." Und das kann mit dem neuen Endoskop sichtbar gemacht werden.

Ende 2025 soll das Endoskop auf den Markt kommen

Inzwischen hat sich aus dem Jenaer Leibniz-Institut die Start-up-Firma DeepEn ausgegründet. Sie will das Endoskop vermarkten. Gerade wurde die erste Investitionsrunde, die sogenannte Seed-Investitionsrunde, abgeschlossen, sagt Patrick Westermann von DeepEn. "Die ermöglicht es uns jetzt, das Gerät so weiterzuentwickeln, dass wir es Ende dieses Jahres auf den Markt bringen können." DeepEn hat schon einige Preise für das neue Endoskop gewonnen. Die ersten Pioniergeräte werden bereits von Hirnforschern in Magdeburg und Belgien verwendet.