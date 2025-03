Basis für die Entwicklung war nach Angaben der Leibniz-Gemeinschaft die international führende Forschungsarbeit der Gruppe für Holographische Endoskopie am Leibniz-IPHT. DeepEn will eigenen Angaben zufolge zunächst primär sein Mikroendoskops NeuroDeep vermarkten. Mit den 50.000 Euro Preisgeld aus dem Leibniz-Gründungspreis will das Jenaer Unternehmen die Markteinführung von NeuroDeep finanzieren. Nach Angaben der Leiterin der DeepEn-Kundenentwicklung Hana Čižmárová sind eine große Marketingkampagne sowie die Teilnahme an Messen in Europa, Asien und den USA geplant.