In Abwasserproben in Deutschland sind nur noch vereinzelt Polioviren nachweisbar. Sie seien innerhalb der vergangenen drei Monate nur noch in Düsseldorf und Hamburg entdeckt worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem epidemiologischen Bulletin mit. Die im Herbst aufgetauchten Viren waren abgeschwächt und stammten ursprünglich aus Impfstoffen. Mediziner befürchteten aber, dass die Erreger durch weitere Mutationen wieder gefährlich werden können. Patienten, die tatsächlich an Kinderlähmung erkrankt waren, waren in Deutschland allerdings nicht aufgefallen.