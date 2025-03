Wer mit Kindern lebt, ist in den ersten Jahren 24/7 im Standy-by-Modus. "Mama ich habe gekotzelt", flüstert die Vierjährige vorsichtig ins Elternohr, und wie von unsichtbaren Fäden gezogen richtet sich ein Elternteil auf, pellt das vollgespuckte Kind aus dem Schlafanzug, duscht den bibbernden Nachwuchs, neuer Schlafanzug an, Bett neu beziehen, entscheidet gleichzeitig: Was tun mit der stinkenden Bettwäsche, Kotzebröckchen vorher aus den Wäschefalten oder später aus dem Dusch-Siphon fischen?

Bildrechte: IMAGO / Westend61 Fragen und Aufgaben, die und denen sich Kinderlose selten stellen, sich vielleicht aber gerne stellen würden oder sich niemals gewünscht haben. Für ein Leben mit oder ohne Kind gibt es unzählige Gründe, jede/r hat eigene Motive und Begründungen für den persönlichen Lebensweg.

Leben ohne Kinder? Die Gesellschaft macht Druck

Dumm nur, dass die Gesellschaft immer meint, ein Wörtchen mitreden zu müssen.

Bildrechte: IMAGO / Depositphotos Frauen ab Ende 20 kennen das, vermeintlich dezente Hinweise auf eine unsichtbare tickende Uhr und ihr Alter, fragende Blicke beim "nein, danke" zum Glas Sekt auf Betriebsfeiern, bauchtaxierende Blicke ("Na, wohl was unterwegs?") , empörte Fragen: "Wer soll dich mal pflegen und besuchen? Meinst du nicht, das wirst du es später bereuen?", Verurteilungen: "Du bleibst wohl auf dem Egotrip", Verständnislosigkeit: "Du ahnst nicht, was du verpasst!" Die Liste von Fragen, Bewertungen, ungewünschten Bemerkungen, sprachlichen Übergriffen ist lang, wenn es um kinderlose Erwachsene und deren (vermeintliche) Motive zur Kinderlosigkeit geht.

Kinderlosigkeit in Deutschland: Warum werden nur die Frauen gezählt?

Dem Statistischen Bundesamt zufolge liegt in Deutschland bei Frauen die sogenannte Kinderlosenquote seit 2012 nahezu konstant bei 20 Prozent, bezogen auf den Anteil der Frauen ohne leibliche Kinder, die 2022 zwischen 45 und 49 Jahre alt waren. Ein spannender Unterschied zwischen Ost- und West-Deutschland: In Ostdeutschland (ohne Berlin) lag die Quote 2022 mit 14 Prozent deutlich niedriger als im Westen. Den niedrigsten Wert hat Thüringen mit 13 Prozent. Eine vergleichbare Aufstellung zu kinderlosen Männern gibt es beim Statistischen Bundesamt nicht, stattdessen verschiedene Erhebungen z.B. über die Anzahl der Kinder, die Männer haben.

Gewollte Kinderlosigkeit: Meinen wir alle das gleiche?

Bildrechte: IMAGO / Westend61 Die Gründe für bewusste Kinderlosigkeit sind in jedem Fall privat und persönlich; die Reaktion bzw. Akzeptanz der Gesellschaft darauf sehr verschieden. Aber wer reagiert wie? Ist das europaweit ähnlich, oder variiert das nach Bildungsgrad oder Lebensabschnitt, Geschlecht? Was meinen wir eigentlich, wenn wir von gewollter Kinderlosigkeit reden? Und wonach fragt die Forschung eigentlich genau, wenn sie gewollte Kinderlosigkeit untersucht? Genau damit hat sich eine im März veröffentlichte Studie befasst. Das Forschungsteam aus Ungarn, Italien und der Schweiz arbeitete in seiner Analyse mit Daten zweier Umfragemodule, für die Menschen in 27 Ländern Europas ab 18 Jahren und bis über 60 befragt worden waren. Außerdem wurden sozioökonomische Faktoren mit einbezogen, also Alter, Geschlecht, Bildung, Familienstand, Berufstätigkeit, Religionsausübung.

Die Forschungsgruppe um Ivett Szalma, Marieke Heers und Maria Letizia Tanturri kommt zu dem Schluss. Bei der Erforschung gewollter Kinderlosigkeit muss die Wissenschaft viel differenzierter hingucken, und unterscheiden: Was steckt hinter dem Begriff gewollte Kinderlosigkeit? Steckt dahinter die gesellschaftliche Annahme, dass sich Menschen bewusst für die Kinderlosigkeit entscheiden, weil Eltern-sein generell Teil des Lebens ist? Oder ist es der vermeintlich angenommene gesellschaftliche Konsens nach dem Motto "ein Kind macht das Leben erst vollständig", und da entscheidet sich jemand dafür oder dagegen? Die Forscher führen in ihrer Analyse allerdings aus, warum beide Annahmen viele Motive für Kinderlosigkeit gar nicht erfassen. Schließlich gibt es Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder kriegen können, aus genetischen, oder Leute, die das Zeitfenster fürs Kinderkriegen verpasst haben, fehlende finanzielle Ressourcen, persönliche Umstände.

Akzeptanz von Land zu Land verschieden und variiert nach Befragten-Alter und Lebensabschnitt

Die Auswertung dieser Analysen zeigte, dass der Stand der Geschlechtergerechtigkeit die größte Rolle für die Akzeptanz gewählter Kinderlosigkeit spielt. Oder anders gesagt: Je kleiner die Ungerechtigkeit, desto höher die Akzeptanz der freiwilligen Kinderlosigkeit.

Die niedrigste Akzeptenz für gewollte Kinderlosigkeit bei Frauen zeigte sich den Daten zufolge in Bulgarien, Estland, Litauen und Ungarn. Die höchste Akzeptanzwerte fanden sich in den Niederlanden und den Ländern Nordeuropas.

Bleiben Männer gewollt kinderlos, war das am stärksten in Dänemark akzeptiert und in Norwegen.

Beim Vergleich der ältesten und jüngsten Befragtengruppe zeigt sich, dass die jüngeren Altersgruppen eine positivere Einstellung zur freiwilligen Kinderlosigkeit von Frauen hatten als ältere.

Generell war die Akzeptanz für gewollte Kinderlosigkeit von Frauen und Männern bei Frauen höher als bei Männern.

Außerdem zeigten beide Messungen: Je gebildeter die Befragten, desto höher die Akzeptanz für gewollte Kinderlosigkeit. Personen mit einem niedrigeren Bildungsniveau lehnten dagegen das kinderfreie Leben eher ab.

Der Erwerbsstatus bzw. Lebensabschnitt wirkt sich offenbar auch auf die Akzeptanz gewählter Kinderlosigkeit aus, Rentnerinnen akzeptieren demnach die freiwillige Kinderlosigkeit von Frauen seltener.

Freiwillige Kinderlosigkeit: Zu wenig erforscht