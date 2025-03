Die Forscher kommen zu einem ernüchternden Urteil: "Unsere Überprüfung ergab keine verlässlichen Hinweise auf große Wirkungen für eine der eingeschlossenen Behandlungen, was mit den klinischen Leitlinien und unserer früheren Überprüfung übereinstimmt. Wir würden zwar gerne sicherere Empfehlungen geben, wo in Behandlungen investiert und wo nicht investiert werden sollte, doch ist dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich". Sie betonen: "Es besteht ein eindeutiger Bedarf an großen, qualitativ hochwertigen, placebokontrollierten Studien, um die Unsicherheit in den Wirksamkeitsschätzungen für viele nicht-chirurgische und nicht-interventionelle Behandlungen zu verringern."