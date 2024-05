Bildrechte: Karsten Möbius

Katharina Adick: Ok, das ist eine neue Information für mich. Ich habe mir noch mal angeguckt, was man eigentlich unter Altern genau versteht. Also natürlich denkt man erst mal an Falten. Man denkt an demenzielle Veränderungen und so weiter. Aber es fängt viel früher an. Dass wir zum Beispiel weniger Lungenbläschen haben, dadurch auch ein geringeres Lungenvolumen. Die Anzahl der Haarzellen in der Gehörschnecke sinkt, was dazu führt, dass wir insbesondere die hohen Töne zunehmend schlechter hören. Im Alter von 25 Jahren schon nimmt die Fruchtbarkeit bei Frauen ab, und der Testosteronspiegel bei Männern sinkt. Und wenig später vermindert sich auch die Spermiendichte bei Männern, also ab dem dreißigsten Lebensjahr etwa. Und natürlich sind das auch Dinge wie Knorpel-Elastizität, Bandscheiben und so weiter. Das spürt man ja auch schon häufig um das 40 Lebensjahr herum.