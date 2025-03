Heute ist das Krankenhaussystem in regionalen Clustern zusammengeschlossen, die über Krankenhausleitstellen koordiniert werden. Eine solche Leitstelle befindet sich am Universitätsklinikum in Dresden. Sie ist dafür zuständig, Patientenströme zu lenken und Kapazitäten im Auge zu behalten. Über diese Koordinierungsstellen hinaus sind auch die persönlichen Kontakte zwischen den Ärzten heute wesentlich enger. Man kenne sich jetzt besser, wisse, wer in welchen Kliniken über welche Möglichkeiten verfüge und sei auch mit den Rettungsdiensten, also dem sogenannten vorklinischen Bereich, deutlich enger vernetzt, sagen Mediziner in Hintergrundgesprächen.