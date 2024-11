Zweimal im Jahr eine Spritze: Das könnte in Zukunft ausreichen, um präventiv vor HIV zu schützen. Der Wirkstoff Lenacapavir schützt effektiv vor einer Infektion mit dem HI-Virus, wie die Studie "Purpose 2" bestätigt, die im "New England Journal of Medicine" erschien. Erstmals vorgestellt wurde es bereits im Juli auf der Welt-Aids-Konferenz im München.