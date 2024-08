Und das, obwohl die Voraussetzungen einer neuen Studie sehr gut waren. Denn in den USA gibt es das Programm RECOVER ("Researching Covid to Enhance Recovery", also sinngemäß "COVID-Forschung für eine schnellere Genesung"), das 2021 vom Kongress ins Leben gerufen und mit 1,15 Milliarden US-Dollar finanziert wurde. In diesem Programm wurden Daten von Zehntausenden Patienten erhoben, ganz systematisch, schematisch und vergleichbar – und damit ideal für Beobachtungsstudien. So eine Studie wurde nun abgeschlossen. Ziel war, in typischen klinischen Labortests Biomarker zu identifizieren, deren erhöhte oder verringerte Werte anzeigen: Dieser Patient hat Long Covid.