Wie viele Menschen in Deutschland aktuell von Long oder Post Covid betroffen sind, lässt sich nur grob schätzen. Experten gehen von einer sechsstelligen Zahl an Post-Covid-Erkrankten aus. Derzeit fielen Patienten oft irgendwann aus dem Raster, sagt UKJ-Forscher Stallmach. Nach etwa zwei Jahren gehe es in Richtung Frühverrentung, danach verlören viele Betroffene auch selbst die Hoffnung auf Genesung. "Das kann nicht sein, zu sagen: Dann ist es eben so. Wir dürfen das nicht akzeptieren, wir dürfen diese Patienten nicht vergessen." Neben Jena wird in Mitteldeutschland dazu auch in Dresden geforscht. Die TU hat erst jüngst eine Förderung über 2,3 Millionen Euro für die Untersuchung der Langzeitfolgen erhalten.