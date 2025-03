Unser Gehirn fungiert auch als eine Art Abfalleimer. Giftstoffe sammeln sich im Laufe des Lebens im Hirn, das zusehends nicht mehr dazu in der Lage ist, diese abzubauen. Nach Ansicht von Wissenschaftlern trägt dieser Umstand zu neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer bei. Forscher aus den USA haben jetzt einen Weg gefunden, die Abfälle aus dem Gehirn abzuleiten. In Mäuseversuchen konnten sie zeigen, dass die Stärkung von Gefäßen um das Organ herum die Gedächtnisleistung verbessert.

Direkt im Gehirn zu "arbeiten" ist für Neurowissenschaftler schwierig. Viele Medikamente überwinden nicht die Blut-Hirn-Schranke und kommen so nicht in den Kopf hinein. Der Ansatzpunkt der neuen Untersuchung liegt daher außerhalb in einem Netzwerk aus Gefäßen, das der Pathologe und Immunologe Jonathan Kipnis vor einem Jahrzehnt entdeckt hat. "Indem wir auf ein Netzwerk von Gefäßen außerhalb des Gehirns abzielen, das für die Gesundheit des Gehirns von entscheidender Bedeutung ist, können wir bei Mäusen kognitive Verbesserungen feststellen, was ein Fenster für die Entwicklung wirksamerer Therapien zur Verhinderung oder Verzögerung des kognitiven Verfalls öffnet."