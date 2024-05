Gleichzeitig würden allerdings jene Flächen größer, in denen die Malaria-Erreger mindestens neun Monate pro Jahr übertragen werden können - das betreffe vor allem Regionen entlang großer Flüsse. Da in diesen mehr Menschen lebten, könnten den Modellierungen zufolge bis zu viermal mehr Menschen in künftig ganzjährigen Malaria-Regionen leben. Ob es also tatsächlich zu einem Rückgang kommt, bleibt fraglich. Zumal mit der Verschiebung des Lebensraums der Mücken gen Norden und Süden neue Hotspots entstehen könnten, auch in Europa. Kritiker der Ergebnisse betonen ebenfalls, dass Interventionsmaßnahmen und andere künftige Entwicklungen im Modell kaum eine Rolle gespielt hätten.