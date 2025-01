Wer im österreichischen Dachstein-Gebiet seinen Winterurlaub verbracht hat, sollte auf vermeintliche Erkältungssymptome achten: Aus dem Skigebiet wurde ein Masernfall gemeldet. Wie die zuständige Bezirksverwaltung von Gmunden mitteilte, hat sich am 27. Dezember 2024 eine unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person in der "Sonnenalm" auf der Zwieselalm aufgehalten.