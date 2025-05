Schlichtweg verdoppelt – das ist die Schätzung Charité Fatigue Centrums in Berlin: Seit der Corona-Pandemie sei die Zahl der Menschen, die in Deutschland an ME/CFS erkrankt sind, auf 600.000 gestiegen. Die Abkürzung steht für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom und beschreibt eine schwere chronische Erkrankung, die vor allem Jüngere betrifft. Sie geht mit Symptomen wie schwerer Erschöpfung und Konzentrations- und Schlafstörungen einher, die mindestens sechs Monate lang anhalten.