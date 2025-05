Ob nun GPT-4o, Llama oder Gemini – diese sogenannten großen Sprach- oder Basismodelle werden an enormen Datenmengen trainiert, welche beispielsweise über das Internet verfügbar sind. In vielen Bereichen erweisen sie sich schon jetzt als äußert leistungsfähig, und auch in der Medizin sind sie von großem Interesse. So sind KI-Modelle, die Bilddaten verarbeiten können, in der Lage, auch komplexe medizinische Bilder zu analysieren: Beispielsweise könnte KI bei mikroskopischen Gewebeschnitten erkennen, um welches Organ es sich genau handelt oder ob ein Tumor vorliegt und welche genetischen Mutationen hierbei wahrscheinlich sind.