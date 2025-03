Lange ging man davon aus, dass mentale Probleme die häufigste Ursache für Erektionsprobleme sind, mittlerweile weiß man aber, in bis zu 90 Prozent der Fälle von Erektionsstörungen liegt eine organische Beeinträchtigung vor. Andersherum erhöhen Probleme mit dem Erektionsvermögen aber auch das Risiko für psychische Probleme. Gerade aufgrund traditioneller Männlichkeitsideale wirkt sich eine vermeintlich geringere Leistungsfähigkeit in diesem Bereich stark auf das Selbstbild aus. Wer also Veränderungen an sich und dem eigenen Erektionsvermögen wahrnimmt, sollte also vor allem eines tun: mit Experten darüber sprechen. Viele der Probleme sind behandelbar.