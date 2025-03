Europa und Zentralasien Höchste Zahl von Masern-Fällen seit 27 Jahren

Die Zahl der in Europa und Zentralasien gemeldeten Maserninfektionen war 2024 so hoch wie seit 27 Jahren nicht mehr. Das teilten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef mit. Demnach sind im vergangenen Jahr in der europäischen WHO-Region mehr als 127.000 Masernfälle gemeldet worden. Das waren laut WHO doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr und die höchste Zahl in der Region seit 1997.