Die neue Technologie, die in Spanien erprobt wurde, visualisiert den Zustand von Embryonen genauer als bisherige Verfahren. Deren Stoffwechsel wird minutiös beobachtet, was zu einer höheren Überlebensrate im Uterus führe, so die Forscher. METAPHOR heißt die neue Technik, die unter Beachtung von Zellatmung und Nährstoffverbrauch des Embryos eine höhere Wahrscheinlichkeit des Überlebens sichern soll.