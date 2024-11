Erstmals haben sich Menschen in Europa mit der neuen Variante des Mpox-Virus angesteckt. Das teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. In Großbritannien infizierten sich demnach zwei Menschen mit der sogenannten Klade Ib. Sie lebten im gleichen Haushalt wie eine Person, die kurz nach einer Reise in mehrere afrikanische Länder positiv getestet worden sei. Es handle sich um die ersten lokal übertragenen Mpox-Klade-Ib-Fälle in der europäischen Region der WHO und auch um die ersten außerhalb Afrikas, seit die WHO im August einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen habe. Das ist die höchste Alarmstufe, die Behörden in aller Welt zu erhöhter Aufmerksamkeit bringen soll.